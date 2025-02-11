Denizli'de Jandarmadan Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Jandarmadan Silah Operasyonu

Denizli\'de Jandarmadan Silah Operasyonu

Kale'de düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına, kalem tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

11.02.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kalem görünümlü tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu aparatlarıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli'nin Kale ilçesinde 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kalem görünümlü tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak, 6 adet av tüfeği nam aparatı, 157 adet av tüfeği fişeği, 36 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, denizli, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Jandarmadan Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
10:49 İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Jandarmadan Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.