Denizli\'de Jandarmadan Silah Operasyonu

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Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kalem görünümlü tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu aparatlarıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli'nin Kale ilçesinde 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kalem görünümlü tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak, 6 adet av tüfeği nam aparatı, 157 adet av tüfeği fişeği, 36 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon neticesinde ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ