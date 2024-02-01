Denizli\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Bin 300 Makaron ve 17 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Denizli'de jandarma ekipleri bandrolsüz, sahte bandrollü ve içi tütünle doldurulmuş halde 22 bin 300 adet makaron ile 17 kilogram tütün ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pamukkale ilçesinde kaçak tütün mamulü satışı gerçekleştiren şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 bin 600 adet bandrolsüz, 6 bin 800 adet sahte bandrollü makaron, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 900 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ