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Denizli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Büyük Ele Geçirme - Son Dakika
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Denizli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Büyük Ele Geçirme

Denizli\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Büyük Ele Geçirme

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 yılı Ocak ayında gerçekleştirdikleri kaçakçılıkla mücadele operasyonunda büyük bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu, kaçak silah ve tütün ele geçirildi. Ayrıca, 133 şüpheli gözaltına alındı ve 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 652 gram kubar esrar, 50 gram eroin, 30 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 61 adet sahte ilaç bulundu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 111 adet av tüfeği fişeği, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av bıçağı, 304 adet tarihi eser, 55 adet kazı malzemesi, 5 adet dedektör, 8 adet cep telefonu, 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 21 kilo sarmalık tütün, 21 bin 400 adet makaron, 9 bin 500 adet sigara kağıdı, 350 gram nargile tütünü, 3 bin 560 adet sigara filtresi ve 53 litre alkol ele geçirildi.

02.02.2024 10:37
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 yılı Ocak ayında icra edilen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu, kaçak silah ve tütün ele geçirildi.

Jandarma KOM ekipleri, uyuşturucu maddeler ile mücadelede, huzur ve güven operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallerdeki operasyonlarına aralıksız olarak devam ediyor. İcra edilen 34 ayrı uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 133 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin tutuklandığı çalışmalarda, 129 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 652 gram kubar esrar, 50 gram eroin, 30 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 61 adet sahte ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde ise 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 111 adet av tüfeği fişeği, 97 adet tabanca fişeği, 1 adet av bıçağı, 304 adet tarihi eser, 55 adet kazı malzemesi, 5 adet dedektör, 8 adet cep telefonu, 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 21 kilo sarmalık tütün, 21 bin 400 adet makaron, 9 bin 500 adet sigara kağıdı, 350 gram nargile tütünü, 3 bin 560 adet sigara filtresi ve 53 litre alkol ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Büyük Ele Geçirme - Son Dakika


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