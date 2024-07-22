Denizli'de Kaldırımda Yürüyen Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Kaldırımda Yürüyen Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.07.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kaldırımda yürüyen şahıs, plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen Berat Berki Tokat'ın yanına yaklaşan plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişiden biri tabanca ile Tokat'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu Tokat iki bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Tokat, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Motosiklet, Denizli, Saldırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaldırımda Yürüyen Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:27:44. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Kaldırımda Yürüyen Şahıs Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement