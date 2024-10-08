Denizli'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Pamukkale'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ulusan yaşamını yitirdi.

08.10.2024 11:46
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çevreyolunda önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Tüneli Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Mehmet Ulusan (24) idaresindeki 07 BME 127 plakalı Volkswagen marka araç, Denizli'ye yönüne seyir halindeyken Honaz Tünelini kullanmak için çevreyoluna girdi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen Y.C. yönetimindeki 20 BJ 692 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu. Kazayı fark eden hafriyat kamyonu sürücüsü Y.C., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu genç sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ulusan'ın hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan cenazesi, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Genç sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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