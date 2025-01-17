Denizli\'de Kırmızı Işık İhlali Kazası

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsü, seyir haline geçen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve motosiklette maddi hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 48 APH 636 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak seyir halindeki Kadir F.'nin kullandığı 20 AOJ 005 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı motosiklet sürücüsü daha sonra ambulans ile çevre hastaneye sevk edildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ