Denizli'de Kuruyemiş Deposunda Yangın Paniği - Son Dakika
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Denizli'de Kuruyemiş Deposunda Yangın Paniği

Denizli\'de Kuruyemiş Deposunda Yangın Paniği

Serinhisar ilçesinde bir alışveriş merkezinin kuruyemiş deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken, yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.10.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kuruyemiş ürünlerinin satıldığı bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuruyemiş ürünlerinin satıldığı bir alışveriş merkezinin deposunda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Gece saatlerinde depodan çıkan duman ve alevlerin ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar, Acıpayam ve Yeşilyuva itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Depoda çıkan yangında ise büyük bir şekilde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kuruyemiş Deposunda Yangın Paniği - Son Dakika

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