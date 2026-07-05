Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

05.07.2026 18:14
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Pamukkale'de motosikletin ağaçla çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Yeni Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Çetin idaresindeki 20 ASP 756 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çetin ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Motosiklet, Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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