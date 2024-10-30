Denizli\'de Orman Yangınına Kahraman Mücadele

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Karcı Dağı'nda günlerdir orman yangınıyla mücadele eden kontrol altına alınabilmesi için gece gündüz çalışan ateş savaşçıları ve gönüllüleri alevlerin yanı başında uyudular, dinlendiler, uyandılar ve mücadeleye devam ettiler.

Denizli'nin Merkezefendi, Babadağ ve Tavas ilçeleri arasında bulunan Karcı Dağı'nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen orman yangını uzun süren çalışmalar neticesinde kısmen kontrol altına alındı. Günlerdir orman sahası içerisinde bulunan 'Ateş Savaşçıları' ve gönüllüler yangınla mücadeleye devam ediyor. Doğa için canla başla alevlere meydan okuyan yiğitler, gece gündüz demeden görevlerine devam ettiler. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çameli Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen ateş savaşçıları, sarp arazide hiçbir engel durduramadı.

Bölgenin ne kadar zorlu şartlarda olduğunu gösteren ekipler, yeri geldi kayalara tırmandılar, yeri geldi metrelerce yüksekten indiler. Alevlerle mücadele etmeye çalışırken onlar mesai gözetmeden arazide sıra sıra dinlenmeye çalıştılar. Alevlerin yanı başında dinlenmeye çalışan ateş savaşları, gün ağarırken çekilen fotoğraf karesi ile Denizli, bu kahramanlara çok şey borçlu olduğunu gördü. - DENİZLİ