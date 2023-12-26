Denizli\'de ortaokulda çeşme muslukları kırıldı, öğrenciler susuz kaldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir ortaokulda, öğrencilerin top oynarken çeşmenin musluklarını kırması sonucu öğrenciler susuz kaldı.

Buldan Fehmi, Mehmet, Şükrüye Erensoy Ortaokulu bahçesinde bulunan ve Buldan'ın pek çok mahallesinde olduğu gibi 1940 yılında hayırsever Yusuf Gökçe anısına yapılan tatlı su çeşmeleri, öğrencilerin top oynarken kırmaları sonucu kullanılamaz hale geldi. Defalarca yenilenmesine rağmen yaramazlıklarına devam eden çocuklar, arkadaşlarının susuz kalmasına neden oldu.

Çocuklarının suyu parayla aldıklarını dile getiren öğrenci velileri, "Yıllar önce hayırsever bu güzel çeşmeyi yaptırmış ama şimdilerde biz bu eserlere sahip çıkamıyoruz. Oyun oynarken kırılan muslukların tamir edilmemesi üzerine çocuklar susuz. Çocuklarımız aldıkları harçlıklarla şişe suyu alıyorlar. Buldan gibi suyun bol olduğu bir yerde çeşmelerden su akmamasını anlayamıyoruz. Merhum Yusuf Gökçe'nin aziz hatırasının canlandırılarak, öğrencilerimize tatlı suyun sağlanmasını istiyoruz" dediler. - DENİZLİ