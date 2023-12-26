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Denizli'de ortaokulda çeşme muslukları kırıldı, öğrenciler susuz kaldı - Son Dakika
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Denizli'de ortaokulda çeşme muslukları kırıldı, öğrenciler susuz kaldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan bir ortaokulda, öğrencilerin top oynarken çeşmenin musluklarını kırması sonucu öğrenciler susuz kaldı. Çocuklarının suyu parayla aldıklarını dile getiren veliler, çeşmelerin tamir edilmemesi nedeniyle çocuklarının şişe suyu almak zorunda kaldığını belirtti.

Denizli\'de ortaokulda çeşme muslukları kırıldı, öğrenciler susuz kaldı
26.12.2023 - 14:23,
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir ortaokulda, öğrencilerin top oynarken çeşmenin musluklarını kırması sonucu öğrenciler susuz kaldı.

Buldan Fehmi, Mehmet, Şükrüye Erensoy Ortaokulu bahçesinde bulunan ve Buldan'ın pek çok mahallesinde olduğu gibi 1940 yılında hayırsever Yusuf Gökçe anısına yapılan tatlı su çeşmeleri, öğrencilerin top oynarken kırmaları sonucu kullanılamaz hale geldi. Defalarca yenilenmesine rağmen yaramazlıklarına devam eden çocuklar, arkadaşlarının susuz kalmasına neden oldu.

Çocuklarının suyu parayla aldıklarını dile getiren öğrenci velileri, "Yıllar önce hayırsever bu güzel çeşmeyi yaptırmış ama şimdilerde biz bu eserlere sahip çıkamıyoruz. Oyun oynarken kırılan muslukların tamir edilmemesi üzerine çocuklar susuz. Çocuklarımız aldıkları harçlıklarla şişe suyu alıyorlar. Buldan gibi suyun bol olduğu bir yerde çeşmelerden su akmamasını anlayamıyoruz. Merhum Yusuf Gökçe'nin aziz hatırasının canlandırılarak, öğrencilerimize tatlı suyun sağlanmasını istiyoruz" dediler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Yusuf Gökçe, Denizli, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de ortaokulda çeşme muslukları kırıldı, öğrenciler susuz kaldı - Son Dakika


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