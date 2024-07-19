Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza sonucu karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 18:28
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Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Önder (73) idaresindeki 20 H 4865 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 EY 077 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Önder yönetimindeki araç, yoldan çıkarak ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobil sürücüsünü ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araçların karayolundan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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