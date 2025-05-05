Denizli\'de Otomobil Yangını

Denizli'de seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, otomobil hurdaya döndü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alan alevler, kısa sürede aracın tamamını kapladı. Yangın büyümeden otomobilden çıkmayı başaran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ