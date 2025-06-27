Denizli\'de Özel Güvenlik Görevlilerine Teşekkür

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görevlerini özveri ve gayretle sürdüren 10 özel güvenlik görevlisine, düzenlenen törenle teşekkür belgesi takdim edildi.

26-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Günü ve Haftası ile Kaan Uygulaması kapsamında, görevlerini büyük bir özveri ve gayretle sürdüren 10 özel güvenlik görevlisine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yine Özel Güvenlik Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi Demirkaya, Özel Güvenlik Şube Müdür Vekili Başkomiser Resul Demir ve bir polis memuru ile birlikte Türkiye İş Sendikası Denizli Temsilcisi ve özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. - DENİZLİ