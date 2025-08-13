Denizli\'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Denizli'de, sürçünün kısa süre önce park ettiği araç bir anda alev aldı. İlk müdahaleyi esnafların yaptığın yangında araç, demir yığınına dönerken döndü.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AIG 412 plakalı Tofaş marka otomobili ile ilçe merkezine gelen şahıs aracını park ederek işlerini halletmeye gitti. Park halindeki otomobilden dumanların ve alevlerin çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri gelirken yanan otomobile ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf yaptı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil zaman zaman patlamalar meydana gelirken polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çabası ile araç yangını söndürülürken otomobil metal yığınına döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yanan otomobil çekici ile olay yerinde kaldırılırken yangının çıkış sebebin yapılacak incelemeden sonra netleşeceği bildirildi. - DENİZLİ