Denizli'de seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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Denizli'de seyir halindeki tır alev alev yandı

Denizli\'de seyir halindeki tır alev alev yandı
02.07.2026 09:53  Güncelleme: 09:55
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken motor kısmından alev yükselen tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dorsesi bulunmayan tır, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir halinde olan ve arkasında dorsesi bulunmayan çekici sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü, tırı hemen yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tırı saran alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

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