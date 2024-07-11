Denizli'de Şiddetli Kavga: Anne Oğlunu Yaraladı, Baba Öldü - Son Dakika
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Denizli'de Şiddetli Kavga: Anne Oğlunu Yaraladı, Baba Öldü

Denizli'nin Güney ilçesinde, anne ile babası arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan üniversite öğrencisi, kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunu yaralayan kocasını, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının, sürekli şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl terk ettiği evine geri döndüğü ortaya çıktı.

11.07.2024 14:45
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Denizli'nin Güney ilçesinde, anne ile babası arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan üniversite öğrencisi, kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunu yaralayan kocasını, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının, sürekli şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl terk ettiği evine geri döndüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı, alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi Murat Kutludağ (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce, Eskişehir'de Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Daha öncesinde de babasından şiddet gördüğü öne sürülen Zafer Kutludağ, bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe Kutludağ ise aldığı demir sopayla eşinin başına vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şiddet gördüğü için evi terk etmiş

Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Kutludağ'ın kocasından sürekli şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin yuva dağılmasın diyerek araya girmesi sonucu 15 gün sonra yeniden evine geri döndüğü ortaya çıktı.

"Halam sürekli şiddete maruz kalıyordu"

Aile daha önceden de benzer kavgaların yaşandığına işaret eden Ayşe Kutludağ'ın yeğeni Mehmet Altuntaş; "Dün akşam saatlerinde eve alkollü gelen Murat Kutludağ, kuzenime saldırmış. Kuzenim bir kaç bıçak darbesi almış. Halam Ayşe Kutludağ, oğlunu korumak isterken kendisi de darbe almış. Kendisini savunmak için eline aldığı sopayla bir kez vurmuş. Daha sonra eşinin öldüğü haberini aldı. Bir hafta önce Murat Kutludağ evde kuzenime saldırıp, öldürme girişiminde bulunmuş. Kalbine yakın yerde yara izi de var. Bunları öğrendik. Bundan önceki süreçlerde de aile içi şiddet devam ediyordu. Babam ara sıra bu duruma müdahale etmek için evlerine gidiyordu. İstemeden böyle bir durum oluşmuş üzgünüz" dedi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ın cenazesinin ise bugün ikindi vakti, Aşağıçeşme Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Şiddetli Kavga: Anne Oğlunu Yaraladı, Baba Öldü - Son Dakika

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