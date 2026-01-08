Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu

Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu
08.01.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu. İki kişi yaralanırken, ekipler güvenlik önlemlerini artırdı.

Denizli ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Şiddetli rüzgar sebebiyle uçan çisimler Denizli kent merkezinde iki kişiyi yaraladı. Honaz'da bir binanın çatısı uçarken, ekipler yaşanabilecek tüm tehlikelere karşı alarma geçti.

Denizli genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı binalarda ise çatı uçmaları yaşandı. Honaz ilçesinde bir binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yaşanan olumsuzlukların ardından Honaz Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, çatı uçmalarına ve benzeri risklere karşı ilçe genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şiddetini devam ettiren rüzgar sebebi ile Denizli'de bir 15 yaşındaki bir öğrenci çatıdan düşen cisim sebebiyle ve bir iş yerinin çatısı uçması sonucunda bir işçi yaralandı. Kent genelinde çok sayıda ağaç yıkıldı ve çatılar uçtu. uçan çatılar ve yıkılan ağaçlar park halindeki onlarca araca zarar verdi.

Ekipler, riskli bölgelerde tedbirlerini artırırken vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Denizli, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:17:43. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.