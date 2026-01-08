Fırtına ilçe emniyet amirliğinin çatısını uçurdu

Denizli ve ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Şiddetli rüzgar sebebiyle uçan çisimler Denizli kent merkezinde iki kişiyi yaraladı. Honaz'da bir binanın çatısı uçarken, ekipler yaşanabilecek tüm tehlikelere karşı alarma geçti.

Denizli genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı binalarda ise çatı uçmaları yaşandı. Honaz ilçesinde bir binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yaşanan olumsuzlukların ardından Honaz Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, çatı uçmalarına ve benzeri risklere karşı ilçe genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şiddetini devam ettiren rüzgar sebebi ile Denizli'de bir 15 yaşındaki bir öğrenci çatıdan düşen cisim sebebiyle ve bir iş yerinin çatısı uçması sonucunda bir işçi yaralandı. Kent genelinde çok sayıda ağaç yıkıldı ve çatılar uçtu. uçan çatılar ve yıkılan ağaçlar park halindeki onlarca araca zarar verdi.

Ekipler, riskli bölgelerde tedbirlerini artırırken vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DENİZLİ