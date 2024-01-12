Denizli\'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gençler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre; Fatih Kapalı Pazaryerinde karşı karşıya gelen iki genç grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen arbedede, 17 yaşındaki R.Ş. isimli genç bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından vurulduğu anlaşılan R.Ş., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinden ardından ambulansla PAÜ Hastanesi acil servisine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan ve ekiplerin olay yerine geldiğini görünce olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ