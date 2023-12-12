Denizli\'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesindeki Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde görevli idari personel, yaşadığı apartmanın üçündü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli ile Afyonkarahisar illeri sınırında bulunan Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde idari personel olarak görev yapan Mustafa Emre Durmuş (35), ilçe merkezindeki Saraylar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 3. katında bulunan dairesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bekar olduğu öğrenilen Durmuş'un ilk belirlemelere göre intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ