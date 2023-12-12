 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde görevli olan Mustafa Emre Durmuş, yaşadığı apartmanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Durmuş'un ölüm sebebi otopsi sonucunda kesinlik kazanacak.

Denizli\'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti
12.12.2023 - 15:08,
Abone Ol

Denizli'nin Çardak ilçesindeki Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde görevli idari personel, yaşadığı apartmanın üçündü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli ile Afyonkarahisar illeri sınırında bulunan Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde idari personel olarak görev yapan Mustafa Emre Durmuş (35), ilçe merkezindeki Saraylar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 3. katında bulunan dairesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bekar olduğu öğrenilen Durmuş'un ilk belirlemelere göre intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emre Durmuş, Denizli, Saray, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de sodyum üretim tesisinde çalışan idari personel hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement