Denizli'de sokağa attıkları maytap bir gencin elinde patladı; 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de sokağa attıkları maytap bir gencin elinde patladı; 3 şüpheli yakalandı

Denizli\'de sokağa attıkları maytap bir gencin elinde patladı; 3 şüpheli yakalandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lüks araçla sokağa maytap atan gençlerden birinin elinde maytap patladı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, polisin kamera incelemesi sonucu Acıpayam Bulvarı'nda yakalandı.

Denizli'nin Aktepe Mahallesi'nde gece saatlerinde sokağa maytap atan gençlerden biri, patlamayan maytabı eline aldığı sırada meydana gelen patlama nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayın ardından kaçan gençler, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2421 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 CZH 260 plakalı lüks bir araçla sokağa gelen gençler, araçtan sokağa maytap attı. Ancak maytap ilk anda patlamadı. Kısa süre sonra üç kişilik bir aile, yerde bulunan maytabın ne olduğunu fark etmeden yanından geçti.

Bir süre sonra olay yerine geri dönen gençlerden biri, patlamayan maytabı eline alarak kontrol etmek istedi. Bu sırada maytap gencin elinde patladı. Büyük panik yaşayan gençler, araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri kısa sürede yakaladı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüpheli aracı tespit eden ekipler, aracı takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüpheliler, Acıpayam Bulvarı üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Acıpayam, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sokağa attıkları maytap bir gencin elinde patladı; 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de sokağa attıkları maytap bir gencin elinde patladı; 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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