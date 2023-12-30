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Denizli'de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen SUV araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü metrelerce havalandıktan sonra yere düşerken, arkada bulunan kişi ise sert bir şekilde yola savruldu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak hayatını kaybedenlerin kurtarılamadığı belirlendi. Alkol testi yapılan SUV araç sürücüsü tutuklandı.

Denizli\'de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
30.12.2023 - 15:50,
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Denizli'de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu belirlenen SUV araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında bulunan arkadaşı Buse Nur Bostancı (17) ile bindiği motosikletiyle seyir halinde olan Fethi Berk (23), Hüseyin G. idaresindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç ile beton bariyer arasında sıkıştı. Kontrolden çıkan otomobil zikzaklar çizdikten sonra bariyerlere vurarak dururken, motosiklet sürücüsü Berk ise motosikletin havalanması ile üst geçitten metrelerce havalanarak yere düştü. Arkada bulunan Buse Nur Bostancı da sert bir şekilde yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü 1,14 promil alkollü çıktı

Olay yerinde yapılan alkol testlerinde sürücü Hüseyin G.'nin 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin G.'nin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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