Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Buldan'da düzenlenen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait çok sayıda eser ele geçirildi.

05.12.2024 10:39
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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bizans ve Roma dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Buldan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri takibe aldığı şahsa yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bizans ve Roma dönemlerine ait 1 adet yüzük, 1 adet kandil, 1 adet bilezik, 1 adet vazo, 1 adet madalyon, 1 adet Arslan başlı heykel sütunu, 2 adet taş sütun, 3 adet demir arama çubuğu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işlemekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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