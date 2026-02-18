Denizli\'de TIR Kaza Yaptı, Trafik Aksadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bakım nedeniyle tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tırın yolu kapatması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, Denizli Manisa karayolu Oğuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Manisa'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan tır, bakım çalışması nedeniyle t ek şeride düşen yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle kontrolünü sağlayamadığı tır, savrularak yolda yan durarak durabildi. Trafikte aksamaya neden olan tırın başka bir kazaya nenden olmadan yoldan kaldırılması için ekipler uzun uğraş verdi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ