Denizli'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Tır Kazası: 2 Yaralı

Denizli\'de Tır Kazası: 2 Yaralı

Buldan'da kontrolden çıkan tır, karşı şeritteki tırla çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

10.02.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolünü kaybeden tır, karşı şeride geçerek seyir halindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı ve çarpışmanın etkisiyle iki tırın hurdaya döndüğü kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasını anbean yansıdı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli- Manisa karayolunda seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 CGK 031 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Orta refüjü aşarak diğer şeride geçen tır, Manisa'dan Denizli istikametine seyir halinde olan N.K.'nın kullandığı 45 KB 0417 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki tırda bulunan yaralıları olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucunda 2 tırda hurdaya dönerken, sürücülerden A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip karşı yönde gelen tıra çarptığı anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, denizli, Buldan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.