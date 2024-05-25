Denizli'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.05.2024 18:46
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Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli- Uşak Karayolu'nda Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Denizli'ye iplik getiren Mehmet Ercan idaresindeki 27 AIP 206 plakalı tır ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır kavşak yakınında bulunan akaryakıt istasyonunun duvarına çarptıktan sonra devrildi. Devrilen tır sürücüsü araç içinde sıkışırken çekicide bulunan iplikler de akaryakıt istasyonun bahçesine saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücü Ercan'ı sıkıştığı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Ercan, burada iç kanama ve vücudundaki çok sayıdaki kırık nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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