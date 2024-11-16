Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Serinhisar'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

16.11.2024 12:19
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde eve aracıyla dönerken trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Serinhisar'da fason tekstil işi ile uğraşan Üzeyir Sözer (53), Acıpayam'ın Kuyucak Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken otomobiliyle 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen aracın çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edilirken Sözer'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı zamanda hastaneye kaldırılan ve tedavileri süren yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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