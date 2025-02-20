Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Otomobil, park etmeye çalışan kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Babayla oğlunu ayıran kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki alkollü sürücü, park etmeye çalışan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve araç hurdaya döndü. Kaza sonucu sürücünün 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 1'i bebek 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Caddesi güzergahında seyir halinde olan Mehmet Egeli idaresindeki 07 FEB 53 plakalı otomobil, park etmeye çalışan Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri transitte bulunan Süleyman Torga, 4 yaşındaki çocuğu ve 3 aylık bebeğine ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise otomobilde bulunan sürücü Mehmet Egeli'ye yaptıkları testler sonucunda alkollü olduğu öğrenildi.

Otomobilin yan koltuğunda oturan Kadir Egeli sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kadir Egeli itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı bölümden çıkartıldı. Kadir Egeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(Bİ-MB-KU-Y)