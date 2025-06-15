Denizli\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 35 PD 053 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2) isimli yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.N.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Emine Adak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ