Denizli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 kök kenevir, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 kök kenevir, 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahsılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
