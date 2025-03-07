Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 2 şahıs yakalandı, 1540 hap ve kannabinoid ele geçirildi.

07.03.2025 12:42
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Denizli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli 2 şahsa yapılan eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde, 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu imalı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, bin 540 adet uyuşturucu hap, bin 780 kullanımlık kannobıond maddesi ile 1 adet makas ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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