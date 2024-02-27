Denizli'de Yabancı Uyruklu Şahıs, Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Yabancı Uyruklu Şahıs, Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçakla Öldürdü

Denizli\'de Yabancı Uyruklu Şahıs, Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçakla Öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu bir şahıs, birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan kadını bıçakla öldürdü. Çocukların yardım çığlığı üzerine gelen komşuları tarafından ihbar edilen katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

27.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yabancı uyruklu şahıs, birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan kadını bıçakla öldürdü. Çocukların yardım çığlığı üzerine gelen komşuları tarafından ihbar edilen katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), aynı evde uzun yıllardır yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan Nasım Gol Karımı (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammad Esmail Habibi eline aldığı ekmek bıçağı ile Nasım Gol Karımı'yı bıçakla yaraladı. Çocukların yardım çığlığı üzerine komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Karımı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde katil zanlısı adam da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin çocuklarından biri ise görgü şahidi olarak pedolog eşliğinde ifade vermek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen katil zanlısını kendisine görüntüleyen basın mensuplarına "Söyleyecek hiçbir şeyim yok" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, çiftin yaklaşık bir yıl önce mahalleye taşındığı belirtilirken, çocuklarının babalarının sık sık tartışma çıkartarak annelerine saldırdığını ifade ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yabancı Uyruklu Şahıs, Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Yabancı Uyruklu Şahıs, Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement