Denizli'de yağış sonrası tır kanala devrildi - Son Dakika
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Denizli'de yağış sonrası tır kanala devrildi

Denizli\'de yağış sonrası tır kanala devrildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.04.2024 16:11
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Denizli'de yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kanala devrildi.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli - Manisa Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.Ç., idaresindeki 35 BYS 755 plakalı tır ile seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanal devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Z.Ç, yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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