Pamukkale\'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan adam apartman yöneticisi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Hüseyin Demirer'den (59) haber alınamayınca apartman yöneticisi evine geldi. Evine girince Demirer'i hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demirer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ