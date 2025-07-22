Denizli\'de Yangın: 15 Dekar Alan Zarar Gördü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde çıkan yangında 5 dekar makilik, 10 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 5 dekar ormanlık dışı alan ile 10 dekar ormanlık alana zarar verdi.

Yangına ilk müdahale, Ortaköylü vatandaşlar tarafından yapıldı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Yangın bölgesine sevk edilen 2 arazöz ve 10 personel ile birlikte, Çal Belediyesi'ne ait 1 kepçe 1 arazöz ve muhtarlığa ait 2 sulama tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Soğutma çalışmaları devam ederken yangin kısa süre içerisinde köylülerin müdahalesi sayesinde yangının geniş alana yayılması önledi. yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - DENİZLİ