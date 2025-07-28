Denizli\'de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Denizli'de ormana yakın bölgedeki tarım arazisinde saman basma çalışması yapan makinenin arıza yaparak kıvılcım atması üzerine anızda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle dağılan yangın ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Tavas İlçesi Kızılcabölük Mahallesi Sekizçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormana yakın alanda anız tarlasında çalışma yapan saman basma makinasının arza yapa kıvılcım atması üzerine yangın çıktı. Önce anız tarlasında başlayan yangın tankerlerle yangına ilk müdahale eden vatandaşların çabasına rağmen ilerleyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşlar tankerlerle müdahaleyi sürdürürken bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle müdahale edilen yangın, ekiplerin ve vatandaşlarında hızlı ve koordineli çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ