Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Denizli\'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında yer alan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

16.07.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Denizli'de etkili olan yerel kuvvetli yağış sırasında düşen yıldırım, ormanlık alanda yangının başlamasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesi tarafından yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların görülmesi üzerine ilk müdahale ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çok sayıda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp bir arazide devam eden orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Bölgede ikamet eden vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı - Son Dakika

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