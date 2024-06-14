Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 1'i ağır 27 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 1'i ağır 27 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsü, tarlaya uçarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

14.06.2024 10:31
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Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Köyceğiz ilçesine sefer yapan F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli - Uşak karayolu Denizler kavşağına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak solun sağındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 personel ve 36 yolcuyla seyahat eden otobüste bulunan 27 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli il merkezindeki ve Çivril'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 1'i ağır 27 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 1'i ağır 27 yaralı - Son Dakika
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