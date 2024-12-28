Denizli\'de Zabıta Ekiplerinden Yeni Yıl Öncesi Gıda Denetimi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren kuruyemişçi, market ve pastaneler denetimden geçirilerek gıda güvenliği, hijyen şartlarında ve ürün etiket kontrolü detaylı bir şekilde incelendi. Zabıta ekipleri denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu ve gıda maddelerinin son kullanım tarihlerini kontrol ederken, etiketsiz veya yanlış etiketlenmiş ürünlere de müdahale etti. Ayrıca tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Zabıta'dan sıkı kontrol

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde özellikle tüketimi artan ürünler mercek altına alındı. Raflardaki kuruyemişlerden tatlı çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede ürün incelemesi yapılırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ve etiket ihlallerine karşı gerekli kontroller uygulandı. Aynı zamanda işletme çalışanlarının hijyen kurallarına uyumu da denetimlerin odak noktalarından biri oldu. Vatandaşların yeni yıl öncesi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda ALO 153'e ulaşarak destek alabilecekleri hatırlatıldı. - DENİZLİ