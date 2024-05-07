Denizli'den Aydın'a Getirilen Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'den Aydın'a Getirilen Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Yakalandı

Denizli\'den Aydın\'a Getirilen Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Yakalandı

Denizli'den Aydın'a getirilen ve 300 bin TL'ye satılmak istenen Roma dönemine ait tarihi eser parçalarını satmak isteyen iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 30 adet tarihi eser ele geçirildi ve eserlerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

07.05.2024 10:34
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Denizli'den Aydın'a getirdikleri Roma dönemine ait tarihi eser parçalarını 300 bin TL'ye satmak isteyen iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik faaliyetler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Denizli ilinden Aydın iline gelerek elinde bulunan tarihi eserleri 300 bin TL'ye satmak isteyen M.C. ve K.Ö. isimli şüpheli şahıslar Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 19 adet Bronz Sikke, 6 adet Gümüş Sikke, 3 adet Gümüş Yüzük, 1 adet Gümüş Küpe, 1 adet Bronz Obje olmak üzere Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'den Aydın'a Getirilen Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'den Aydın'a Getirilen Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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