Denizli Kale'de çatıya çıkan genci Belediye Başkanı Hayla kolundan çekip kurtardı - Son Dakika
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Denizli Kale'de çatıya çıkan genci Belediye Başkanı Hayla kolundan çekip kurtardı

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Denizli Kale\'de çatıya çıkan genci Belediye Başkanı Hayla kolundan çekip kurtardı
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Denizli'nin Kale ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra 4 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan genç, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına rağmen inmeyi reddetti. Olay yerine gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı; genç sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 4 katlı binanın çatısına çıkan genci, bir anlık dalgınlığından faydalanan Belediye Başkanı Erkan Hayla kolundan çekip kurtardı.

Olay, Kale merkez Cevherpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği köşe başındaki inşaat halindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uzun yıllar Kalespor formasını terleten eski futbolcu Berkay Ç., bir süre işsiz kalınca Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından kendisine belediyede iş verildi.

Düzenli bir işe kavuşan Berkay Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışma yaşadı. Aile içinde yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşini ikna edemeyen Berkay Ç., inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polisler, çatıdan sarkarak tehlikeli hareketler yapan genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Berkay Ç., daha sonra olay yerine getirilen eşi, kayınvalidesi ve yakınlarını da dinlemedi. Çatıda ikna çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri de zemine hava yatağı açtı.

Olayı haber alır almaz bölgeye gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, çatıya çıkarak personeli olan Berkay Ç. ile konuşmak istedi. Başkan Hayla, polis ekipleri ve arkadaşlarıyla konuşan Berkay Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı. Yaklaşık 1 saat çatıda kalan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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