Denizli Kale\'de ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın AFAD koordinesinde sağ bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde yürüyüş için çıktığı ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki K.Y., yürüyüş yapmak için dün öğleden sonra çıktığı evine bir daha geri dönmeyince, yakınları kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezinden alınan ihbar doğrultusunda, kayıp olduğunu bildirilen yaşlı kadının bulunması için AFAD Denizli İl Müdürlüğü koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama faaliyetleri kapsamında, olayın meydana geldiği bölgenin coğrafi özellikleri, arazi ve çevre şartları ile elde edilen bilgiler dikkate alınarak çalışma alanı belirlendi. Görevli personel ve ekipler tarafından planlı arama faaliyetleri yürütüldü. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, kayıp olarak aranan yaşlı kadın sağlıklı bir şekilde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.