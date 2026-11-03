Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan rüşvet soruşturmasında tutuklandı

İçişleri Bakanlığı: "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında "Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,