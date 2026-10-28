Denizli Merkezefendi'de tutuklanan Başkan Doğan'a yağışa rağmen destek verildi - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de tutuklanan Başkan Doğan'a yağışa rağmen destek verildi

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Denizli Merkezefendi\'de tutuklanan Başkan Doğan\'a yağışa rağmen destek verildi
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Denizli Merkezefendi\'de tutuklanan Başkan Doğan\'a yağışa rağmen destek verildi
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından vatandaşlar ikinci gün de belediye binası önünde toplanarak sağanak yağışa rağmen destek verdi. Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğündeki basın açıklamasında Başkan Doğan'a adil yargılanma çağrısı yapıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından ikinci günde de belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen desteklerini sürdürdü. Dün başlayan dayanışma buluşması bugün de devam ederken, vatandaşlar Başkan Doğan'ın yanında oldukları mesajını verdi.

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Tutuklamanın gerçekleştiği ilk gün belediye binası önünde toplanarak destek mesajları veren vatandaşlar, bugün de bir araya gelerek dayanışmalarını sürdürdü. Sağanak yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, Başkan Doğan'a ve belediye personeline destek vermeye devam etti.

Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Başkan Doğan'a desteklerini dile getirdi ve yaşanan sürece tepki gösterdi.

Horzum'dan adil yargılanma çağrısı

Vatandaşlara hitap eden Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, konuşmasında Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaparak Şeniz Doğan'a yönelik desteğin süreceğini ifade etti. Horzum, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde bize bunu reva görenleri esefle kınıyoruz. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyet, kadının köle değil, insan sayıldığı rejimdir. Şeniz Başkanımız bir Cumhuriyet kadınıdır. O, Atatürk'ün kızıdır. O, yalnızca Merkezefendi'de değil, Türkiye'de de genç kızlarımızın hayallerini süsleyen bir rol model olmuştur" dedi.

Şeniz Doğan'ın Merkezefendi'deki çalışmalarına ve vatandaşlarla kurduğu bağa değinen Horzum, Başkan Doğan'ın ilçenin her sokağında iz bıraktığını belirtti. Horzum, vatandaşların acı ve mutlu günlerinde Doğan'ın yanlarında olduğunu ifade ederek kendisinin toplum için önemli bir rol model olduğunu dile getirdi.

"Biz bir tek adil yargılanma istiyoruz"

Şeniz Doğan'ın göreve geldiği günden bu yana baskılarla karşı karşıya kaldığını savunan Horzum, Doğan'ın yalnızca adil yargılanma talebinde bulunduğunu söyledi. Horzum, konuşmasında, "Göreve geldiği günden bu yana üzerindeki baskılar her geçen gün artmıştır. Ama Şeniz Başkan, hiçbir şeyden yılmadan, hiçbir şeyden korkmadan yalnızca bir şey istemiştir: 'Ben yargılanabilirim. Ben ifade de verebilirim. Ama ben bir tek şey istiyorum: Adil yargılanmak istiyorum' demiştir. Şeniz Başkan'ımızı başarılarından dolayı suçlu ilan ettiniz. Dosyaya bir gizlilik kararı aldırıldı. Öyle ki maalesef gönderdiğimiz avukatlar dahi dosyayı göremiyor. İçeride tutulan arkadaşlarımızla ilgili de bilgi alamıyorlar. Şeniz Başkan'ımız kimimiz için bir abla, kimimiz için bir anne, kimimiz için bir bacı, kimimiz için bir kardeş, kimimiz için de bir evlattır. O bizim belediye başkanımızdır ve onu bizden koparmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bir tek şey istiyoruz: Adil yargılanma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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