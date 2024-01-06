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Denizli Merkezli Operasyonda 10 Şüpheli Tutuklandı, 33 Milyon TL El Konuldu - Son Dakika
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Denizli Merkezli Operasyonda 10 Şüpheli Tutuklandı, 33 Milyon TL El Konuldu

Denizli merkezli yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 33 milyon TL el konuldu. Operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 3 adet şarjör, 42 adet toplamda 23 milyon TL meblağlı çek, yaklaşık 10 milyon TL değerinde tekstil malzemesi, 18 adet çeşitli şirketlere ait kaşe, 15 adet dijital materyal ele geçirildi.

Denizli Merkezli Operasyonda 10 Şüpheli Tutuklandı, 33 Milyon TL El Konuldu
06.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:07
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Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 33 milyon TL el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili olarak Denizli Merkezli Bursa ve İstanbul illerinde şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bursa ilinde (3), İstanbul ilinde (1), ilimizde (8) şüpheli şahıs olmak üzere toplam (12) şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 3 adet şarjör, 42 adet toplamda 23 milyon TL meblağlı çek, yaklaşık 10 milyon TL değerinde tekstil malzemesi, 18 adet çeşitli şirketlere ait kaşe, 15 adet dijital materyal (cep telefonu, bilgisayar vb.) ele geçirilmiştir.

Yakalanan 12 şüpheli, Adliyeye sevk edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan (10) şüpheli şahıs tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Merkezli Operasyonda 10 Şüpheli Tutuklandı, 33 Milyon TL El Konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Merkezli Operasyonda 10 Şüpheli Tutuklandı, 33 Milyon TL El Konuldu - Son Dakika
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