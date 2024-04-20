Denizli\'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye başkanı Cengiz Arslan hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Denizli'de etkisini gösteren kuvvetli fırtına kentin farklı ilçelerinde yıkıma yol açtı. Gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına Çameli ilçesinde de hasarlara yol açtı. İlçedeki seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde sahaya inen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, hasarın oluştuğu alanlarda incelemeler de bulunarak üreticilere ve işletmecilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçede etkisini gösteren kuvvetli fırtına ve yağış sonrası incelemeler yaparak hasar tespitlerinde bulunduklarını ifade eden Başkan Arslan, "Kuvvetli Fırtına ve şiddetli yağış sonrası naylonları yırtılan, hasar gören seralarımız ve fidanları zarar gören üreticilerimize yardımcı olmak için konuyu Devletimizin yetkili mercilerine ileterek; zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Üreticilerimizin her zaman yanındayız ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Seralar haricinde ilçe merkezimizde ve ilçemiz kapalı halısahasında da maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen hasarı en kısa sürede gidereceğiz. Fırtınadan zarar gören üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Allah'ım ülkemizi ve milletimizi fırtına, sel, yangın, deprem vb. Afetlerden muhafaza eylesin. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun" dedi. - DENİZLİ
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