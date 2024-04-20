Denizli'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı

Denizli\'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasara neden oldu. Belediye başkanı Cengiz Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

20.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye başkanı Cengiz Arslan hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Denizli'de etkisini gösteren kuvvetli fırtına kentin farklı ilçelerinde yıkıma yol açtı. Gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına Çameli ilçesinde de hasarlara yol açtı. İlçedeki seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde sahaya inen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, hasarın oluştuğu alanlarda incelemeler de bulunarak üreticilere ve işletmecilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçede etkisini gösteren kuvvetli fırtına ve yağış sonrası incelemeler yaparak hasar tespitlerinde bulunduklarını ifade eden Başkan Arslan, "Kuvvetli Fırtına ve şiddetli yağış sonrası naylonları yırtılan, hasar gören seralarımız ve fidanları zarar gören üreticilerimize yardımcı olmak için konuyu Devletimizin yetkili mercilerine ileterek; zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Üreticilerimizin her zaman yanındayız ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Seralar haricinde ilçe merkezimizde ve ilçemiz kapalı halısahasında da maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen hasarı en kısa sürede gidereceğiz. Fırtınadan zarar gören üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Allah'ım ülkemizi ve milletimizi fırtına, sel, yangın, deprem vb. Afetlerden muhafaza eylesin. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Denizli, Fırtına, Çameli, Hava Durumu, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları’nda bir araya geldi IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları'nda bir araya geldi
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 16:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement