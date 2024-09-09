Çivril'de Lise Müdürü Evinde Ölü Bulundu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde görev yapan lise müdürü evinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Irgıllı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Efe (48) istirahat etmek üzere evine gitti. O esnada oğlu babasının çalan telefonunu babasına götürdüğü zaman, babasının hareketsiz yattığını görünce akrabalarını haber verdi. Eve gelen Efe ailesinin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hasan Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Efe'nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı zamanda Hasan Efe'nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi. - DENİZLİ