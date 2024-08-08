Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Güvenlik Görevlilerine Tehdit - Son Dakika
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Güvenlik Görevlilerine Tehdit

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Güvenlik Görevlilerine Tehdit

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşanan olayın ardından sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine tehditler yağdı. Sendika temsilcisi Zeki Kılıç, olayın yanlış bir şekilde aksettirildiğini savundu.

08.08.2024 15:44
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde güvenlik görevlileriyle bir gazi arasında yaşananların ardından sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine tehdit yağdı. Olayın yanlış bir şekilde aksettirildiğini savunan sendika temsilcisi Zeki Kılıç, "Kamuoyuna yansıyan görüntülerin öncesi de var. Yaşananların tümüme baktığımızda asıl mağdurun görevlerini yapan güvenlikçi arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin refakatçi değişimi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak yere yıkıldığı anlara ait görüntüler büyük tepki toplamıştı. PAÜ Rektörlüğü da yayınladığı kınama mesajında, sorumlu güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolar üzerinden görevlerini yapan güvenlikçilerin suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, "Dün yaşanılan olay hepimizi derin bir üzüntüye sokmuştur. Bir şahısın çektiği videoda, güvenlik arkadaşların müdahale ettiği andan itibaren vardır. Bunun daha öncesine baktığımız zaman kendisini gazi olarak tanıtan kişi tarafından ilk darbe güvenlik arkadaşlara vurmuştur. Diğer güvenlik arkadaşlar olayı yatıştırmaya çalışmışlardır. Orada yumruk yiyen güvenlik arkadaşımız geriye gitmiş ardından ise o kişi tekrar güvenlik arkadaşımızın üzerine giderek tekme atmıştır. Daha sonrasında da diğer güvenlik arkadaşlarda olayı yatıştırmaya çalışmışlardır. Video üzücüdür ki sanki güvenlik arkadaşlarımızın o kişiye karşı müdahalesi varmış gibi görünüyor. Kamu kurumlarında bir işleyiş var, ziyaret saati vardır. O ziyaret saatleri dışında o kişiye alınamadığı söylenmesine rağmen, hala orada bir taşkınlık çıkartmıştır. Oradaki bu hadise karşısında üzüntü içerisindeyiz. Güvenlik arkadaşlarımızda kamu kuruluşunun düzenini bozmamak için yapması gereken şeyi yaptığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Gazi de üniversite personeli"

Yaşanan olayla ilgili olarak 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırılması gibi bir durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Kılıç, şuan açılmış idari bir soruşturma olduğuna işaret etti. Çelik, "Şimdi o kişi de zaten rektörlüğe bağlı kurumda çalışmakta. Bizim güvenlik arkadaşlarımızda hastanede görev yapıyor. Bunun için bir soruşturma başlatıldı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ediyoruz ama burada kamu güvenliğini sağlamak için işini yapan güvenlik arkadaşlarımız mağdur olduğunu söyleyebilirim. Bu konunun takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Konunun medyaya yansımasının ardından hastane aranarak sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin tehdit edildiğini kaydeden Yıldız, "Olaydan sonra dışarıdan bir takım kişiler tarafından hastane aranıyor. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız için ölüm tehditleri veya zarar vereceklerini söylemeleri bizi derinden üzüyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Olayın onların paylaştığı andan itibaren görüntülerle olayın başlangıcı arasında dağlar kadar fark var. Hiçbir güvenlik görevlimiz durduk yere bir vatandaşa böyle bir muamele gösteremez hele bir gazi ise asla bu şekilde bir tavır sergileyemez. Dediğimiz gibi konunun yansıdığı olaya baktığımızda güvenlik arkadaşlar zan altında kaldı. Öncesinde de ilk müdahaleyi yapan o kişi olduğu için de takdir yine kamuoyunundur. Bu süreçte de sendikamıza üye olan güvenlik arkadaşlarımızın arkasındayız ve sürecin takipçisi olacağız" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Güvenlik Görevlilerine Tehdit - Son Dakika

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