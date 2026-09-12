Denizli Sarayköy'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Denizli Sarayköy'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor

Denizli Sarayköy\'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası adam için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Jandarma, AFAD, AKUT ve sivil toplum ekipleri bugün de Yeşilyurt Mahallesi ve çevresinde arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün başlatılan arama kurtarma çalışmalarında gece geride bırakıldı. Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'I bulmak için jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Hasan Caylak, ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve AKUT Denizli Ekibi ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dün başlatılan arama çalışmaları gece boyunca da kesintiye uğramadan sürdü. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş araziyi karış karış tararken, zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarına devam etti. Arama çalışmalarında iz takip köpeklerinin yanı sıra dronlar ve çeşitli teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından ekipler, bugün de yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yeşilyurt, Jandarma, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Yaşam, Akut, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Sarayköy'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sarayköy'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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