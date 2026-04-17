Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de okullara yönelik 'saldırı' yalanıyla panik oluşturan 2 kişi gözaltına alındı

17.04.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılar sonrası benzer olayların yaşanacağına dair sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeleri gerektiği vurgulandı.

Denizli'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların yaşanacağı yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaparak halkı paniğe sevk eden 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası benzer bir olayın Denizli'de de yaşanacağı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Denizli Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların Denizli'de de yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Türk Ceza Kanunu'nun "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Suçu ve Suçluyu Övme" suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, il genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara ise kesinlikle itibar etmemeleri vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:04:52. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.