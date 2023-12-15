 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesinde denizde kaybolan Denizlili iş adamıyla ilgili yapılan açıklamada, henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi. İş adamının teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde bulunurken, yapılan aramalara rağmen kendisine ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu
15.12.2023 - 01:01,  Güncelleme: 01:01
Abone Ol

DENİZLİ (İHA) – Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Aydın'ın Didim ilçesinde denizde kaybolan Denizlili iş adamıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya, FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim'den denize açıldı. Bir süre kendisinden haber alınamayan Cinkaya için Sahil Güvenlik'ten yardım talebinde bulunuldu. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde, kendi etrafında dönerken bulundu. Tekne ve etrafında yapılan aramalara rağmen iş adamı Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulunan teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından marinaya çekilerek inceleme yapıldı. Denizli'den ve havadan devam eden 15 saatlik aramalara rağmen, şuana kadar herhangi bir ize rastlanılamadığı belirtildi.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Aralık 2023 tarihinde saat 09.21'de, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, üzerinde şahıs bulunmayan başıboş halde sürüklenen bir tekne olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk bayraklı 'FBR' isimli tekne içerisinde kimsenin bulunmadığı ve teknede çanta, mont, olta takımı vb. eşyaların olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan araştırmada 1 şahsın tekne ile denize açıldığı bilgisine ulaşılmış, denize düştüğü değerlendirilen şahsın bulunması maksadıyla olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 İnsansız Hava Aracı ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde halihazırda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizli, Aydın, Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu - Son Dakika


00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika
00:37 Tanju Özcan'ın canlı yayındaki sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 01:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement